Ford introduz divisão de veículos comerciais no Brasil

Integrante da nova organização global Ford Pro, dedicada ao segmento profissional, a área de negócios nasce com uma estrutura própria de engenharia, manufatura, vendas, pós-vendas e experiência do consumidor, para oferecer uma solução completa aos clientes comerciais, com foco na produtividade.

“Vamos trabalhar com um só objetivo, que é garantir o menor custo de posse e o maior retorno para os nossos clientes”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

A van Transit é um dos pilares do novo segmento de atuação da marca. Líder de vendas nos Estados Unidos e na Europa, o veículo será produzido em uma fábrica recém-construída no Uruguai, mediante um investimento de US$ 50 milhões, para abastecer os mercados da América do Sul.

“A nova planta é resultado de um modelo inovador de parceria com a Nordex, empresa especializada em manufatura e com mais de 50 anos de experiência no setor. Ela garante uma estrutura altamente eficiente e com custos competitivos, com padrão global de excelência e qualidade”, afirma Lastra.

A Transit será produzida, inicialmente, no modelo de passageiros, ou Minibus (versões para 15 ou 16 ocupantes e para 18 ou 19 ocupantes, incluindo o motorista), e na chamada versão vidrada, sem bancos, para o cliente configurar como desejado. A versão de carga, ou Furgão, chegará na sequência, com as opções de cabine média ou longa.

“Além de ser a mais tecnológica e equipada da categoria, a Transit também tem a maior potência e torque, a melhor conectividade, assistência ao motorista, dirigibilidade, central multimídia, segurança, conveniência e conforto acústico”, antecipa Flávio Costa, gerente de vendas de Veículos Comerciais da Ford.

Toda a rede da marca, com mais de 100 concessionárias, irá comercializar e dar assistência para a Transit. “O cliente deste segmento não pode esperar, porque o veículo é a base do seu negócio. Por isso, estamos trazendo não só o melhor produto, mas também o melhor serviço de pós-venda”, conclui Costa.