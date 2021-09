Nova BMW G 310 R é mais tecnológica e segura

Reestilizada, a moto urbana e rodoviária custa R$ 32.900,00. Na dianteira, farol e luzes dos piscas são em LED. Independentemente das três opções de cores (preto, vermelho e branco), o modelo vem sempre com as coberturas do motor, alternador, embreagem, bomba d'água, descanso de pés e alças traseiras pintadas no tom cinza titânio metálico.

O coração da nova BMW G 310 R continua sendo o propulsor monocilíndrico de 313 cm3, que rende 34 cv de potência a 9.250 rpm e torque máximo de 28 Nm a 7.500 giros.

O acelerador é eletrônico - sem cabo -, o que contribui para uma pilotagem mais suave e também para a economia de combustível. E os manetes de freio e embreagem agora podem ser ajustados em quatro posições.

Também é novidade o controle que eleva automaticamente a marcha lenta ao se dar a partida, o que previne uma parada súbita do motor. Para completar, há o bloqueio de ignição quando o cavalete de apoio não foi recolhido devidamente.

A nova BMW G 310 R é feita na fábrica do BMW Group em Manaus (AM), a única planta do conglomerado fora da Alemanha dedicada à produção de motocicletas. “Ter uma fábrica e desenvolvimento global com foco em nosso País nos ajudou a ter um produto ideal para os clientes que optarem por este modelo", diz Julian Mallea, diretor-geral da BMW Motorrad Brasil.