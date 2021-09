Volvo apresenta novos chassis de ônibus rodoviários para longas distâncias

Destinados a viagens de 400 quilômetros ou mais, os modelos B420R+ e B450R+ possuem versões “double decker” (duplo piso) e “low driver” (posto do motorista rebaixado no primeiro piso). As configurações de eixos são 6x2 e 8x2, com motorizações de 420 cv e 450 cv de potência.

O software de gerenciamento dos propulsores foi aprimorado para as condições de topografia, carga e condução do Brasil. Chamada de Aceleração Inteligente, essa tecnologia da Volvo contribui para a economia de diesel.

“Desenvolvemos algoritmos que identificam a necessidade real de torque, conforme a topografia e o peso transportado, controlando a injeção de combustível de forma precisa, independentemente da ação do motorista no acelerador”, explica Gilcarlo Prosdócimo, gerente de engenharia da Volvo Buses na América Latina.

Outra melhoria vem da nova geração da transmissão automática I-Shift: sua eletrônica reprogramada deixa as trocas de marcha mais rápidas e suaves, aumentando o desempenho e o conforto em marcha. “Conjugados, os novos softwares do motor e do câmbio podem causar até 5% de redução no consumo, dependendo do trecho e condições de operação”, afirma Prosdócimo.

Os veículos também estão mais conectados. Gratuito, o aplicativo de celular que permite ao operador gerir a frota fornece informações extras, tais quais gasto de diesel e tempo de condução na faixa econômica de rotações ou em marcha lenta.

Os chassis B420R+ e o B450R+ ainda podem receber o Sistema de Segurança Ativa (SSA) da marca, que abrange recursos como aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, alerta de mudança de faixa, piloto automático adaptativo e controle eletrônico de estabilidade, entre outros. “Estamos oferecendo produtos ainda mais modernos e com melhor desempenho para a rentabilidade do transportador”, finaliza Fabiano Todeschini, presidente da Volvo Buses Latin America.