Instalado na fábrica da empresa em São Bernardo do Campo (SP), o complexo é o maior do segmento de veículos comerciais no Brasil e na América Latina e, também, o maior da Daimler fora da Alemanha. Graças ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT), a subsidiária brasileira da Mercedes-Benz se estabeleceu como uma protagonista mundial em projetos de caminhões, chassis de ônibus e trem de força (motores, câmbios e eixos motrizes).

De suas “pranchetas” saem veículos para clientes brasileiros, de vários outros países latino-americanos e para outros continentes. Isso porque o CDT se posiciona no mesmo nível de qualidade de unidades similares da Daimler na Alemanha, Estados Unidos, Japão e Turquia, realizando trabalhos globais e conduzindo projetos que podem ser lançados em vários países.

“Com uma estrutura moderna e 563 colaboradores, entre engenheiros, técnicos e especialistas, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico oferece soluções para o transporte de cargas e passageiros e indica tendências de mercado. Nele, pessoas e tecnologias estão a serviço do ecossistema do transporte”, comenta Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina.