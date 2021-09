Os modelos 2022 do carro compacto passam a contar com mais versões 1.0 turbo. E a oferta do sistema de conectividade Bluelink como item de série também cobre mais configurações a partir de agora.

Os HB20 Platinum 1.0 T-GDI e Platinum Plus 1.0 T-GDI são os novos integrantes da família, para carroceria hatch e sedã. Junto, chega a opção de câmbio manual de seis marchas para o propulsor turbo.

Lançado em abril deste ano no HB20, o Bluelink se torna recurso padrão desde a versão Evolution 1.0 do hatch e do sedã compactos. A tecnologia de conectividade traz serviços de segurança, assistência e conveniência, com os seis primeiros meses sem custo - depois, há uma mensalidade de R$ 29,90.

As variantes Diamond 1.6 e Vision 1.6 com transmissão manual ou automática deixam de ser oferecidas. A motorização 1.6 segue disponível apenas na configuração HB20X. Os preços da linha 2022 do Hyundai HB20 vão de R$ 59.890,00 a R$ 95.990,00.