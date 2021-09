Trata-se de mais um produto global inédito da marca que estreará no País. A confirmação foi feita pelo presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo, que destacou as características únicas do veículo e a sua importância no fortalecimento do portfólio da empresa na região.

A Maverick será a picape de entrada da linha Ford e pretende entrar também no radar de consumidores de carros maiores e SUVs. Em português, seu nome significa independente e inovador, e já foi usado no cupê esportivo da marca, comercializado nos anos 1970 no Brasil e Estados Unidos.

“A Maverick é uma picape inovadora, surpreendendo pela versatilidade, tanto no interior como na caçamba, tamanho, design, tecnologia e dirigibilidade”, elenca Daniel Justo. O executivo afirma que a Ford continuará investindo na América do Sul e no Brasil em segmentos nos quais tem sucesso no mundo inteiro: picapes, SUVs, veículos comerciais e ícones, como o Mustang.