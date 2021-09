O que já é bom no Tracker 1.0 turbo fica ainda melhor na versão Premier 1.2 turbo

Quando lançou a nova geração do seu SUV compacto, a Chevrolet montou o mix do produto com duas versões equipadas com o motor 1.0 turbo de três cilindros, a de entrada e a LZ; e duas com propulsor 1.2 turbo de três cilindros, a LTZ e a top de linha Premier.

Depois dos meses iniciais de venda e com os primeiros “feedbacks” dos compradores, a marca decidiu tirar o 1.2 turbo da configuração LTZ e deixá-lo exclusivo do Tracker Premier. Mas não apenas isso: além de dotar o Tracker LTZ do 1.0 turbo, estendeu essa motorização a um catálogo preliminar da versão Premier.

Duas razões explicam as medidas. A primeira é que os clientes das configurações 1.0 turbo estavam muito satisfeitos com o desempenho dos seus veículos. A segunda é que a versão LTZ 1.2 Turbo estava tendo pouca demanda, pois com seu preço próximo ao da Premier, acabava sendo preterida - e o motor 1.0 turbo a deixou mais competitiva.

Embora o rendimento das opções 1.0 Turbo do Tracker seja realmente satisfatório, o da top de linha Premier 1.2 turbo é ainda melhor, como Automotor pode comprovar. Com gasolina, os 16 cv a mais (132 cv versus 116 cv) e, principalmente, os 30 Nm de torque extra (190 Nm vs 160 Nm) fazem muita diferença - que seria ainda maior em caso de uso do etanol (133 cv vs 116 cv | 210 Nm vs 165 Nm).

Ao volante, os resultados destes acréscimos são mais rapidez nas arrancadas e mais agilidade nas reacelerações. E o melhor, sem comprometer demasiadamente o consumo de gasolina: a média durante o período de avaliação foi de ótimos 13 km/l em ciclo somente urbano.

Afora isso, a versão Premier ainda amplifica os pontos fortes do Tracker. O bom espaço interno, acabamento correto, estabilidade confiável e conectividade avançada ganham a companhia de detalhes de estilo diferenciados e recursos de segurança mais sofisticados, como alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, indicador de distância do veículo à frente, monitoramento da pressão dos pneus e sistema de estacionamento autônomo.