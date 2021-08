JAC Motors aumenta seu portfólio de elétricos

A marca dá sequência a sua ofensiva em eletrificação com o lançamento do SUV médio/grande E-JS4, a versão elétrica do JAC T60 Plus a combustão. O modelo chega ao Brasil por R$ 249.900,00, com autonomia livre de emissões de até 420 quilômetros.

"Este é um produto muito moderno, com design insinuante, que traz recursos tecnológicos 'high-end', e é vendido por um valor extremamente agressivo. Para se ter uma ideia, o SUV 100% elétrico de seu porte mais acessível do País custa mais de R$ 420 mil, ou seja, R$ 170 mil a mais do que o E-JS4. Estamos entusiasmados com o potencial de vendas desse modelo", comenta Sergio Habib, presidente da JAC Motors Brasil.

Suas baterias com 55 kWh de capacidade máxima de carga contam com sistema de refrigeração, capaz de manter a eficiência de operação por não permitir que altas ou baixas temperaturas externas interfiram nos módulos. O propulsor elétrico gera 150 cv de potência e 340 Nm de torque instantâneo e constante, viabilizando uma aceleração de zero a 100 km/h em 7,5 segundos - mesmo com o peso em ordem de marcha de 1.680 quilos.

A parte interna do E-JS4 foi redesenhada a partir do seu modelo irmão. Um quadro de instrumentos, com tela de TFT, concede três modos de apresentação. O acabamento se diferencia pelos detalhes em preto brilhante.

Como é comum nos veículos da JAC Motors, o E-JS4 vem com boa oferta de equipamentos. São de série ar-condicionado automático e digital, piloto automático, faróis com regulagem elétrica de altura, seis air bags, assistente para frenagens de emergência, auxílio de partida em rampas, monitoramento da pressão dos pneus, controles de tração e de estabilidade, sensor de capô aberto, câmera de ré, entre outros itens.

O custo de manutenção é outro atrativo. Devido ao projeto mais enxuto de um automóvel elétrico, muitas peças deixam de ser necessárias, o que, além de simplificar o processo de montagem do veículo, acaba barateando a manutenção. Todas as revisões do JAC E-JS4 entre 10 mil e 60 mil quilômetros estão estimadas em menos de R$ 740,00.