Até 2022, a empresa terá veículos elétricos a bateria em todos os segmentos nos quais atua. E, a partir de 2025, todas as suas novas arquiteturas serão prioritariamente eletrificadas - assim, os consumidores contarão sempre com uma alternativa 100% elétrica para cada modelo de automóvel que a marca produz.

“A eletrificação está ganhando velocidade - especialmente no segmento de luxo, onde competimos. O ponto de inflexão se aproxima e estaremos prontos à medida que os mercados mudarem para a eletricidade até o final desta década”, ratifica Ola Källenius, CEO da Mercedes-Benz AG.

Os investimentos da companhia em carros elétricos entre 2022 e 2030 totalizarão mais de € 40 bilhões. O avanço do portfólio se baseia em uma estratégia fundamentada em tecnologia, produção, pessoas e financeiro.

A Mercedes-Benz está desenvolvendo, atualmente, o Vision EQXX, um automóvel elétrico com uma autonomia real de mais de mil quilômetros, com apresentação mundial prevista para o próximo ano. Paralelamente, a empresa planeja uma rede de nove fábricas dedicadas a sistemas de baterias - as da próxima geração serão altamente padronizadas e adequadas para uso em mais de 90% de todos os carros e vans da marca.

A meta atual da Mercedes-Benz é de que as vendas de veículos híbridos e totalmente elétricos representem até 50% do mix de produtos até 2025. Novos serviços digitais e o lançamento de mais modelos em segmentos de alto luxo terão papel fundamental na concretização do objetivo.