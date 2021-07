A linha de montagem da marca localizada no estado do Amazonas está com ritmo intenso de trabalho em preparação para o lançamento da nova geração da BMW G 310 GS, previsto para o começo de agosto. Na única planta do BMW Group fora da Alemanha dedicada à produção de motocicletas são feitas nove motos: G 310 GS (modelo atual), G 310 R, F 750 GS, F 850 GS, F 850 GS Adventure, S 1000 R, S 1000 RR, R 1250 GS e R 1250 GS Adventure.