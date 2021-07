Dando continuidade ao programa lançado em 2019, a montadora promove uma agressiva expansão da rede de concessionárias autorizadas a comercializar e oferecer serviços de pós-vendas para carros elétricos. Se a primeira fase começou com sete revendas em cinco estados e no Distrito Federal, a partir de setembro serão 44 lojas, distribuídas por 15 estados e o Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, estão contempladas as cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Gravataí e Ijuí.

Esta rede está em preparação para conceder o atendimento completo, com vendas e serviços de oficina, ou atuar apenas como ponto comercial. Em setembro, todas as concessionárias terão completado os treinamentos específicos para receber os clientes de veículos elétricos, feito as adaptações necessárias em suas infraestruturas e - no caso daquelas habilitadas para o pós-venda -, adquirido as ferramentas e equipamentos de manutenção específicos.

A segunda fase do plano de eletrificação da Nissan envolve ainda três outros pilares: contribuir com a rede nacional de infraestrutura de recarga, desmistificar dúvidas sobre a utilização e funcionamento dos carros elétricos, e formar novas parcerias para reforçar o segmento e permitir que o Brasil desenvolva conhecimento e tecnologia ligados à eletrificação.

“Temos experiência de mais de 10 anos na comercialização de veículos elétricos e já vendemos mais de 500 mil unidades do Leaf em mais de 50 países. Unindo o nosso conhecimento mundial com as particularidades e demandas brasileiras, estamos prontos para a nova fase, que inicia agora e vai evoluir rapidamente. Estamos chegando a todas as regiões do País e teremos muitas outras novidades nos próximos meses”, afirma Airton Cousseau, presidente da Nissan Mercosul e diretor-geral da filial nacional.