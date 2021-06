Nissan faz parceria em compartilhamento de carros elétricos com o Itaú

A montadora cederá seu modelo Leaf para uma nova iniciativa de mobilidade urbana do banco. Chamado de “vec Itaú”, o projeto está em fase piloto com colaboradores da instituição financeira, na cidade de São Paulo, e a previsão é de que seja ampliado, incorporando mais veículos eletrificados e estações de compartilhamento, no segundo semestre deste ano.

“Esta parceria é mais um passo em nossa estratégia de eletrificação. Começamos em 2012, com um programa experimental de táxis no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), até evoluirmos para o início da comercialização da nova geração do Leaf, em 2019. Como a melhor maneira de entender e desmistificar o carro elétrico é usando-o no dia a dia, buscamos sempre oportunidades que permitam a mais brasileiros ter essa experiência”, explica Tiago Castro, diretor de vendas e marketing da Nissan do Brasil.

Assim como acontece com o Bike Itaú, sucesso nas cidades brasileiras em que foi implantado, inclusive Porto Alegre, o vec Itaú permitirá que usuários desbloqueiem os carros em estações de compartilhamento diretamente pelo celular, podendo devolvê-los na mesma ou em outra estação.

“Para viabilizar o serviço, estamos utilizando modelos de negócio em que contamos com parcerias estratégicas com empresas especializadas em diferentes vertentes do ecossistema de mobilidade, como montadoras e locadoras, além de empresas de energia e de tecnologia, com o objetivo de oferecer a melhor experiência de locomoção para as pessoas”, afirma Rodnei Bernardino de Souza, diretor do Itaú Unibanco.