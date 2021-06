Argo HGT aposta na aparência esportiva para seduzir o público

Versão mais completa e esportiva da gama, o Argo HGT 1.8 AT6 tem no estilo seu maior atrativo. Automotor avaliou um modelo vermelho do carro da Fiat, cor que confere aparência ainda mais agressiva.

Entre os diferenciais visuais do Argo HGT, estão aerofólio traseiro e capa dos retrovisores na cor cinza, escapamento traseiro esportivo, grade inferior dianteira com aplique na cor vermelha, para-choque traseiro com moldura inferior exclusiva, faróis de neblina e moldura nas caixas de roda. O destaque fica para as belas rodas de 17 polegadas e para o teto, ambos pintados de preto.

Na cabine, o acabamento bastante cuidadoso é ponto positivo para um automóvel do segmento de compactos. A barra central do painel de instrumentos pintada também de vermelho faz a conexão estética com o exterior. A ergonomia adequada se traduz em boa posição de dirigir e acesso fácil aos comandos, incluindo os da ótima central multimídia.

A suspensão do Argo HGT apresenta uma calibração mais firme do que a das demais versões do carro, o que contribui para um comportamento mais estável em curvas e uma sensação de maior controle ao dirigir. O câmbio, automático de seis velocidades, funciona com suavidade e de forma progressiva, dando a opção ao condutor de efetuar trocas manuais das marchas por meio de aletas atrás do volante.

O motor 1.8 flex do Argo HGT entrega 135 cv de potência e 184 Nm de torque máximos com gasolina ou 139 cv e 189 Nm quando abastecido com etanol. Com isso garante desempenho adequado ao veículo - a economia de combustível deixa um pouco a desejar: a média de consumo na cidade, apontada pelo computador de bordo, ficou em torno de 9 km/l.

Para melhorar o rendimento do Argo HGT nessas duas áreas, a Fiat poderia considerar equipá-lo, futuramente, com o novo propulsor 1.0 turbo de três cilindros que estreará no inédito SUV da marca, a ser lançado no mercado brasileiro nos próximos meses. Provavelmente, essa possibilidade está “no radar” da empresa, para aumentar a competitividade do seu hatch compacto.

No interior, ergonomia é muito boa; faixa em vermelho no painel confere diferencial estético interessante