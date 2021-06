Ford também adere ao negócio de carros por assinatura no Brasil

A empresa lançou hoje o “Go”, seu serviço para quem deseja andar de automóvel novo todo ano pagando uma mensalidade fixa, que inclui custos de IPVA, manutenção, seguro e documentação. A plataforma desenvolvida pela Ford é 100% digital - todo o processo de assinatura pode ser feito pelo site www.fordgo.com.br, mas, se preferir, o cliente também consegue contar com o auxílio de um vendedor ou contratar direto em uma concessionária da marca.

Depois de um programa-piloto, realizado no ano passado em Brasília, Goiânia e Porto Alegre, o Ford Go agora está disponível em cerca de 200 cidades de todas as regiões do Brasil. O serviço oferece todas as versões da picape Ranger (XLS, XLT, Limited, Storm e a nova Black) o do SUV Territory (SEL e Titanium), com mensalidades a partir de R$ 3.700,00 e franquias mensais de dois mil ou três mil quilômetros, no plano de um ano.

Em pesquisas, a Ford identificou que os atributos principais que os consumidores desejam em um programa como o Go são inovação, conveniência e segurança, com uma experiência 100% digital. Saber qual a opção mais vantajosa, comprar ou assinar um veículo, depende das rotinas e hábitos de cada cliente.

“As pessoas têm necessidades diferentes e nossa proposta é fornecer escolhas para elas entenderem qual irá atendê-las melhor no seu momento de vida. As concessionárias Ford estão à disposição para ajudar quem quiser fazer essa análise”, diz Luciano Driemeier, gerente de mobilidade e novos negócios da empresa.