Mercedes-Benz registra aumento na venda de peças remanufaturadas e amplia catálogo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A linha Renov da marca obteve 40% de crescimento em faturamento nos primeiros quatro meses deste ano no mercado brasileiro, frente a igual período de 2020. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste puxaram o resultado, impulsionadas por setores como o agronegócio e o transporte de cargas em geral, que se mantiveram em alta mesmo com a pandemia da Covid-19.

“Disponíveis para caminhões, ônibus e veículos comerciais leves Sprinter, os produtos Renov têm preços em média até 40% menores em relação ao mesmo item original novo. Além disso, o cliente pode utilizar a peça usada antiga como parte do pagamento da remanufaturada, após avaliação e aprovação do concessionário”, explica Sylvio Renan, diretor de peças e serviços ao cliente da Mercedes-Benz do Brasil.

Até o final de abril, o catálogo Renov incorporou sete novos componentes, entre câmbios e alternadores. A projeção para 2021 é de ultrapassar 330 peças disponíveis para venda, abrangendo motores, câmbios, embreagens, motores de partida, alternadores, turbinas, diferenciais, bombas de óleo, bombas d’água, cabeçotes, pinças de freio, kits de embreagem, entre outras.

Produzida sob a rigorosa supervisão da Mercedes-Benz, a linha Renov assegura a integridade original do veículo e oferece garantia nacional de 12 meses, sem limite de quilometragem - igual às das peças genuínas novas -, proporcionando um custo-benefício bastante atrativo aos clientes.