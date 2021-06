Com diversas evoluções, tecnologias inéditas e visual agressivo, a mais recente versão da moto desembarca no mercado brasileiro. Seus preços, com frete incluso, variam conforme a cor: a preta custa R$ 97.990.00, enquanto a que ostenta os tons do Kawasaki Racing Team sai por R$ 99.990.00.

O motor da Ninja ZX-10R, de quatro cilindros em linha e 998 cm³, recebeu um novo radiador de óleo refrigerado a ar. Houve ainda aprimoramentos no catalisador e no tubo coletor do escapamento.

O acelerador agora é eletrônico, eliminando cabos e reduzindo a manutenção. O sistema de transmissão também foi atualizado, fazendo com que as mudanças de primeira, segunda e terceira marchas sejam mais próximas, deixando as acelerações e retomadas de velocidade mais rápidas.

A iluminação da ZX-10R também se modernizou, ficando totalmente em LED e com direito a novos faróis. Uma nova arquitetura eletrônica proporcionou a adoção de recursos como piloto automático e painel de instrumentos digital com conectividade para smartphones.

A condução da motocicleta ainda é facilitada pelo controle de tração e pelos modos de pilotagem, que ajustam os parâmetros de funcionamento a diferentes condições. Há três configurações pré-determinadas (esportiva, estrada e chuva) e mais quatro manuais (Rider 1-4).