BMW traz o novo M440i Coupé para o Brasil

O carro de duas portas oferece design ousado e novas tecnologias, além de grupo mecânico que propicia alto desempenho, pelo preço de R$ 575.950,00. Produzido na Alemanha, é equipado com motor biturbo de seis cilindros em linha, capaz de gerar 387 cv de potência e 500 Nm de torque máximos, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

O M440i Coupé chega com suspensão 15 milímetros mais baixa e com molas, amortecedores e buchas de suspensão mais firmes. O diferencial de deslizamento limitado e efeito autoblocante, controlado eletronicamente, garante maior dinamismo e segurança em marcha.

Há muita tecnologia embarcada, em recursos como o sistema de direção inteligente para congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas; e o BMW ConnectedDrive, assistente virtual que provê serviços como chamada de emergência, notícias, informações sobre o clima e o trânsito, aplicativos, concierge e funções remotas.

Para completar, uma chave digital substitui a chave física e permite trancar, destrancar e ligar o veículo por meio do telefone celular. A configuração da chave digital pode ser feita no aplicativo My BMW e é possível criar chaves virtuais, compartilhando-as com até cinco pessoas.