Mercedes-Benz acentua qualidades da Classe E

O sedã desembarca no mercado nacional com design renovado, dois níveis de acabamentos e muitos equipamentos de tecnologia e conforto. Mais esportiva, a versão E 300 AMG Line custa R$ 555.900,00, enquanto a configuração E 300 Exclusive, mais requintada, tem preço de R$ 557.900,00.

Sob o capô dos automóveis, há um motor 2.0 a gasolina de quatro cilindros turbinado, que entrega 258 cv de potência e 370 Nm de torque. O câmbio é automático de nove velocidades.

Os modelos destinados ao Brasil vêm com acabamento interno em couro nappa, nas cores preto (ambas as versões) ou marrom (somente na Exclusive), e possuem um novo volante. As cabines contam com a avançada central multimídia da Mercedes-Benz, que combina, lado a lado, duas telas de 12,3 polegadas.

Os novos Classe E trazem a última geração de recursos de auxílio à condução, com foco especial na segurança ativa. Vale mencionar o pacote de direção semiautônoma, que inclui funcionalidades como assistentes de frenagem e de manutenção da distância em relação ao veículo que vai à frente.

Já o pacote "Urban Guard" proporciona o monitoramento completo do veículo estacionado e compreende um sistema de alarme antirroubo, proteção de reboque, monitoramento do interior, bem como detecção de colisão de estacionamento. Neste último caso, sensores registram quando o carro estacionado e trancado sofre uma leve batida ou tentativa de arrombamento - essa informação aparece no display de mídia central assim que a Mercedes-Benz Classe E é ligada novamente.