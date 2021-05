VW Caminhões e Ônibus cria conta digital para caminhoneiros

Junto com seu braço financeiro, a Volkswagen Financial Services Brasil, a fabricante de veículos comerciais lança a fintech Trucker Pay. Trata-se de uma conta digital destinada aos frotistas e aos caminhoneiros autônomos.

O sistema de pagamento aberto, via aplicativo de smartphone, contará com a participação da rede de concessionárias VW Caminhões e Ônibus. O objetivo é garantir ainda mais agilidade, segurança e praticidade no segmento de transporte rodoviário de cargas.

O Trucker Pay chega com taxas atrativas, pagamento via QRcode através do celular, transferências em tempo real e gerando novas receitas de cashback. Na base dos serviços está o acesso a uma conta digital de forma pré ou pós-paga, possibilitando a gestão financeira e operacional do custeio de frete de forma totalmente digital.

As transportadoras cadastradas no Trucker Pay concedem “cartões virtuais”, com limites disponibilizados pela Volkswagen Financial Services, aos motoristas de caminhão com os quais trabalham. Os condutores podem, então, utilizá-los em estabelecimentos diversos, tais como postos de gasolina, concessionárias, oficinas, pedágios, restaurantes, lojas de conveniências e vários outros locais conveniados. A transportadora só realiza desembolso no fechamento da fatura, em até 30 dias.

O aplicativo Trucker Pay pode ser baixado na Play Store e na Apple Store ou pelo site www.truckerpay.com.br. O cadastro, tanto para pessoas quanto para empresas, é totalmente on-line.