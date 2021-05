A fabricante sueca abriu a pré-venda do XC40 Recharge Pure Electric, seu primeiro veículo totalmente eletrificado a ser oferecido no País, pelo valor de R$ 389.950,00 - com direito a um aparelho domiciliar de recarga do tipo "wallbox" instalado. Ao mesmo tempo, a Volvo Cars anunciou que, a partir de agora, apenas comercializará modelos híbridos ou 100% elétricos no Brasil.