As novas versões do 118i Sport GP (R$ 259.950,00) e do 218i Gran Coupé Sport GP (R$ 270.950,00) já podem ser encontradas na rede de distribuidores da marca alemã. Ergonomia aprimorada, por meio de bancos com ajustes elétricos, teto solar panorâmico e mais tecnologias de assistência ao motorista são seus destaques.