Disponível para todos os modelos da marca - desde os SUVs Outlander Sport, Eclipse Cross, Outlander e Pajero Sport até a linha de picapes L200 Triton -, o Mit Assinatura, como é chamado o serviço, apresenta planos com vigência de 12 ou 24 meses. Para quem escolher o Pajero Sport, haverá também a opção de locar o veículo com blindagem nível III-A, em um contrato de até 36 meses.

Os valores mensais começam em R$ 3.455,00, para o Eclipse Cross GLS, e incluem custos de seguro, documentação, IPVA, revisões e depreciação. Os assinantes ainda contam com assistência técnica 24 horas em caso de emergências, além de direito a carro reserva na ocorrência de sinistros.

“O Mit Assinatura é uma excelente opção para clientes que querem sempre estar com um Mitsubishi novo na garagem, sem se preocupar com uma série de custos e burocracias que a posse de um veículo acarreta, pagando parcelas mensais bastante atrativas no lugar do financiamento com juros ou da descapitalização de uma aplicação financeira”, sustenta Julio Fiorin, diretor comercial da Mitsubishi Motors.