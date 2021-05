Referências em veículos comerciais, as companhias definiram oficialmente o plano de ação para estruturar uma nova joint venture de células de combustível, batizada de “cellcentric GmbH & Co. KG”. A iniciativa é parte de um compromisso para acelerar o uso de células de combustível baseadas em hidrogênio para veículos pesados de longa distância e outras aplicações.

Com a ambição de se tornar uma fabricante global líder de sistemas de células de combustível, a “cellcentric” construirá uma das maiores unidades de produção em série de sistemas de células de combustível da Europa, com início de operação programado para 2025.

Segundo as parceiras, caminhões elétricos movidos a bateria e caminhões movidos por células de combustível baseadas em hidrogênio se complementarão, dependendo da necessidade de uso de cada cliente. A energia obtida por meio de baterias será mais utilizada para cargas mais leves e para distâncias mais curtas, enquanto a energia das células de combustível tende a ser a opção preferida para cargas mais pesadas e distâncias mais longas.

Junto com os principais fabricantes de caminhões na Europa, as parceiras defendem a instalação de cerca de 300 postos de abastecimento de hidrogênio de alto desempenho adequados para veículos pesados até 2025, e de por volta de mil postos de abastecimento de hidrogênio no máximo até 2030 no Velho Continente. De acordo com as empresas do setor, os caminhões neutros em CO2 são, atualmente, significativamente mais caros do que os convencionais, por isso uma ação política estruturante é necessária para garantir a demanda e a acessibilidade.

Para o Grupo Daimler e o Grupo Volvo, esse esforço deve incluir incentivos para tecnologias neutras de CO2 e um sistema de tributação baseado no conteúdo de carbono e energia. Um sistema de comércio de emissões também é considerado como opção adicional.