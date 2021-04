A série especial da picape volta ao Brasil como modelo 2022, custando R$ 204.990,00. O visual mais arrojado fica notabilizado pelo “snorkel” em tom grafite que garante ao veículo uma capacidade de transposição em trechos alagados de até 700 milímetros, 16,7% mais em relação à L200 tradicional.

Um bagageiro na cor preta com capacidade de carga de até 50 quilos também está presente no modelo. O equipamento carrega uma prancha de desencalhe, indicada para situações de off road extremo.

O acabamento grafite também surge nos para-choques, nas maçanetas das portas, nas capas dos retrovisores e nas rodas em liga-leve de 16 polegadas. Na cabine, predominam os revestimentos na cor preta.

A picape L200 Triton Savana traz sob o capô um motor 2.4 turbo diesel, de 190 cv de potência e 430 Nm de torque. O sistema de tração com opções 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida garante 15 combinações de marchas.

Além disso, há o bloqueio do diferencial do eixo traseiro, para situações em que as rodas ficam suspensas. E o controle de tração e estabilidade atua quando os pneus estão escorregando em pisos com baixa aderência ou quando o veículo está fazendo movimentos súbitos que indiquem perda de domínio do motorista.