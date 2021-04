A planta de automóveis da empresa em Santa Catarina recebeu 562 placas fotovoltaicas no telhado do prédio do setor de montagem. Os painéis ocupam 1.068 metros quadrados - área que ainda pode ser expandida - e vão gerar 261.397 kWh de energia em um ano, o que seria suficiente para abastecer 143 residências, de acordo com a média de consumo no Brasil.

Com isso, a fábrica de Araquari deve deixar de emitir cerca de 28,75 toneladas de CO por ano e se alinha à política do BMW Group de reduzir a emissão mundial desse gás poluente. Dentre os objetivos - que devem ser alcançados até 2030 - estão diminuir em 20% a emissão de CO na cadeia produtiva, 80% na produção e em 40% na fase de uso, tudo por veículo.