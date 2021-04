Stellantis anuncia plataforma de e-commerce para o segundo semestre

Com a transformação digital, praticidade e conveniência são cada vez mais importantes no dia a dia das pessoas. Por isso, o grupo automotivo Stellantis desenvolveu a Cart, uma nova plataforma de e-commerce, com base no automóvel, que já está em testes e ficará disponível aos consumidores brasileiros no início do segundo semestre deste ano.

“Mais do que mobilidade, o carro pode ser entendido como uma plataforma de negócio, ou seja, um ponto de partida para novas soluções na experiência do consumidor por meio da conectividade. No início do segundo semestre, os compradores da nova Fiat Toro serão os primeiros a ter acesso à experiência e benefícios do Cart na central multimídia”, revela Mateus Silveira, gerente de inovação da Stellantis para a América do Sul.

A Cart conta com uma solução de pagamento segura e integrada, permitindo que parceiros ofereçam produtos, serviços e experiências ao cliente através de um aplicativo compatível com a central multimídia dos veículos. Desenvolvida de forma colaborativa com empresas como Visa do Brasil, McDonald’s e ConectCar, a plataforma reúne serviços de alimentação, estacionamento, pedágio, abastecimento, entre outros.

Seu diferencial é a experiência unificada e descomplicada, eliminando a necessidade do usuário fazer múltiplos downloads, logins e gestão de várias contas. O acesso ao Cart será simples e rápido: bastará baixar o aplicativo no smartphone e cadastrar o cartão de crédito.

“A Cart simplifica a vida, otimizando o tempo de quem compra pelo celular e se move pela cidade. Em tempos de distanciamento social, também garante uma experiência segura e com menos contato físico”, complementa Silveira.