Mustang é o esportivo mais vendido do mundo pelo segundo ano consecutivo

Além dessa conquista, o Ford obteve mais uma em 2020: se manteve, pelo sexto ano seguido, como líder global dos cupês esportivos. O carro superou todos os concorrentes no ano passado, registrando 80.577 unidades comercializadas mundialmente, segundo os dados mais recentes da consultoria IHS Markit.

“Em um ano desafiador para toda a indústria automobilística, devido à pandemia global, o Mustang teve um desempenho muito bom e aumentou a sua presença no mercado global de carros esportivos”, diz Hau Thai-Tang, diretor de operações da Ford.

Com cerca de três quartos das vendas totais, os Estados Unidos continuaram sendo o principal país comprador do Mustang, principalmente nos estados do Texas, Califórnia e Flórida. O crescimento em vários mercados europeus também contribuiu para o carro conservar sua liderança: as vendas avançaram 68,8% na Hungria, 38,5% na Holanda, 12,5% na Dinamarca, 5,6% na República Tcheca e 4% na Áustria.

No Brasil, o Mustang também foi o esportivo mais emplacado de 2020, com 70% de participação. Ele mantém essa liderança desde o lançamento, em 2018, com um total acumulado de 1.732 unidades vendidas.