A linha 2021 do sedã alemão chega com uma importante novidade: a oferta da configuração Prestige Plus com o premiado propulsor 2.0 TFSI. A versão top da gama, Performance Black, com motor 3.0 TFSI, que até então era a única comercializada no País, incorporou faróis Full LED Matrix HD, assistente de estacionamento e carregador de celular por indução como itens de série.

O A6 Prestige Plus 2021 está disponível nas concessionárias Audi com preço a partir de R$ 399.990,00, enquanto o Performance Black começa em R$ 482.990,00. Ambos na modalidade venda direta.

Além do propulsor 2.0 TFSI de 245 cv de potência e torque de 370 Nm, a nova versão Prestige Plus conta com a transmissão S tronic de sete velocidades, tração quattro e suspensão multilink. Dentre os itens tecnológicos de série aparecem controle de cruzeiro adaptativo, faróis Full LED, câmera 360 graus e carregamento de celular por indução.

O motor 3.0 TFSI do Audi A6 rende 340 cv de potência e torque de 500 Nm. O modelo top de linha também agregou bancos dianteiros esportivos em combinação couro e Alcantara, pedais e descanso de pé em aço inoxidável e acabamento interno em alumínio fosco escovado na linha 2021.