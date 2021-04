Ford apresenta a sofisticada Ranger Black

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A nova versão da picape foi pensada para o uso urbano e combina estilo requintado, desempenho e tecnologia, incluindo acesso remoto a várias funções do veículo pelo telefone celular. A Ranger Black começa a ser vendida ao preço de R$ 179.900,00 pela Ford, que promete ainda custos atraentes de manutenção, peças e seguro.

O visual monocromático preto, tanto no exterior como na cabine, contempla detalhes foscos e brilhantes e bancos de couro. O motor dessa configuração da picape é o 2.2 diesel de 160 cv de potência e torque de 384,2 Nm, acoplado à transmissão automática e com tração dianteira.

Santantônio, rack de teto, estribo lateral, faróis com máscara escura, grade dianteira e rodas de liga-leve de 18 polegadas fazem parte dos componentes estéticos diferenciados da Ranger Black. Sua lista de equipamentos conta com sete airbags; ar-condicionado de duas zonas; piloto automático; controles de tração e estabilidade; sistemas anticapotamento, de controle de reboque e adaptativo de carga; e assistente de partida em rampa.

A conectividade é dada pela central multimídia Sync 3 com tela de oito polegadas e comandos de voz. Um modem embarcado permite acionar pelo smartphone funções como travamento e destravamento, partida remota com climatização da cabine e monitorar odômetro, autonomia e localização do veículo.

Como oferta especial de lançamento, para os 100 primeiros compradores da Ranger Black a Ford adicionou um kit de acessórios composto por protetor de caçamba, capota rígida elétrica e rede porta-objetos, itens que custariam em conjunto R$ 10 mil. A ação surtiu efeito e o lote inicial esgotou em menos de 24 horas.

"Essa velocidade de vendas da Ranger Black representa um começo muito promissor, mostrando que ela é o produto certo e com o posicionamento correto. Os clientes reconheceram que o veículo tem um conteúdo atraente e excelente custo-benefício para atender a quem procura por uma picape de uso urbano", observa Antônio Freitas, gerente de marketing da Ford.