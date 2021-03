A General Motors do Brasil decidiu tirar da gama do SUV médio o propulsor 2.0 turbo - também utilizado nas versões mais baratas, comercializadas nos Estados Unidos, do esportivo Camaro. A linha 2021 do Equinox fica, então, restrita ao modelo 1.5 turbo, de 172 cv de potência e 272,4 Nm de torque.

O preço do veículo, que chegará em abril às revendas Chevrolet, não foi informado ainda pela montadora. O que já se sabe é que todas as unidades importadas para o País serão da versão top de linha Premier, com tração integral AWD.

“No caso do Equinox, o motor 1.5 turbo é o que melhor combina alto desempenho com eficiência energética, característica cada vez mais relevante para o consumidor”, explica Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da General Motors América do Sul.