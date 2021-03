Mercedes-Benz do Brasil lança ônibus urbano para até 100 passageiros

O Super Padron O 500 R 1830 é o maior chassi da categoria 4x2 urbano do País, desenvolvido para carrocerias de até 14 metros de comprimento. “Com esse produto, passamos a oferecer um ônibus que pode transportar a mesma quantidade de passageiros de um modelo 6x2 de 15 metros da concorrência”, informa Walter Barbosa, diretor de vendas da Mercedes-Benz do Brasil.

Seu chassi O 500 com 19.600 quilos de peso bruto total, o maior da categoria, vem com motor traseiro de 310 cv e caixa automática com retarder integrado e auxílio de partida em rampa. O Super Padron O 500 R 1830 4x2 é especialmente indicado para sistemas de transporte coletivo urbano que utilizam linhas segregadas, corredores e faixas exclusivas - como, por exemplo, o de Porto Alegre.

“A queda no volume de passageiros do transporte coletivo, causada pela pandemia, nos levou a antecipar esse lançamento. Para se ter uma ideia, no auge da quarentena, o segmento urbano sofreu uma queda de 75% no número de usuários. Hoje, apenas 30 a 40% dos passageiros vêm utilizando o ônibus nas cidades. Agora, podemos atender à necessidade das empresas de ônibus por um modelo que consiga operar de acordo com a demanda atual, tanto nos momentos de pico, quanto de entrepico, visando a otimizar seus custos operacionais”, explica Barbosa.

O Super Padron sai de fábrica com piso alto, podendo receber carrocerias de até cinco portas: três à direita com degraus para acesso pela calçada e duas à esquerda para acesso pelos corredores de ônibus centrais. Com isso, opera sem problemas em plataformas de altura de embarque de 920 milímetros.

Os compradores podem escolher entre três versões do novo ônibus. A de maior comprimento da carroceria, com 14 metros, pode ser configurada para até 95 passageiros (64 em pé, 30 sentados e um cadeirante) ou 90 passageiros (60 em pé, 29 sentados e um cadeirante), além do motorista. Essas opções são ideais para linhas mais longas, em que as pessoas ficam mais tempo sentadas.

Uma outra formatação de carroceria, com 13,6 metros, tem capacidade para até 100 passageiros (76 em pé, 23 sentados e um cadeirante), mais o motorista. A maior lotação é indicada para linhas com maior frequência de embarque e desembarque.