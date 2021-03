Linha de caminhões DAF é atualizada e ampliada

A marca apresenta os novos modelos CF, assim como uma inédita motorização. A família de caminhões, produzida no Brasil, em Ponta Grossa (PR), é constituída das versões rodoviárias 4x2 e 6x2, rígido 8x2 e off road 6x4.

O CF rígido 8x2 inaugura um segmento para a DAF no País. Além de reestilizado, o pesado utiliza o novo motor Paccar MX11, de 410 cv potência, associado à uma transmissão automatizada de 12 velocidades.

Equipadas com esse mesmo câmbio, as versões rodoviárias e off road contam com novos chassi, design e tecnologias de segurança e conforto. O caminhão CF rodoviário, 4x2 ou 6x2, também usa o propulsor Paccar MX11, mas com duas opções de potência: 410 cv ou 450 cv. Destinado principalmente para as operações com cana e madeira, o modelo off road, por sua vez, adota a motorização Paccar MX13, de 480 cv.

"A chegada do novo CF atualiza totalmente nossa gama. Somado a isso, estamos ingressando em um novo segmento, de caminhões rígidos, voltados a operações rodoviárias e distribuição, permitindo a expansão da nossa participação no mercado nacional. Em 2020, crescemos 38% no segmento acima de 40 toneladas, com 8,2% em comparação ao ano anterior, e vamos manter a curva ascendente este ano", declara Lance Walters, presidente da DAF Caminhões Brasil.

Em 2021, a empresa também expandirá a rede de concessionárias, de 44 para 54 unidades, reforçando a sua presença em todas as regiões do País. Isso implicará em um aumento da equipe de vendas e de serviços ao cliente, com geração de empregos.