Com quatro versões - 4Work, 4All, 4Sport e 4Sport Forest - e preços a partir de R$ 100.990,00, o jipe compacto chega às revendas da marca japonesa com mudanças no visual.

As configurações 4Sport e 4Sport Forest ganharam rodas na cor grafite e um novo skid plate, peça que compõe a parte interior do para-choques dianteiro, na cor preta. Ambas também passam a contar com acabamento em grafite na parte inferior da tampa do porta-malas e com um novo friso lateral. Por dentro, revestimentos no painel central pintados na cor da carroceria são as novidades.

A versão 4ALL, por sua vez, traz novo tecido nos bancos. E todos os Jimny da linha 2022 vêm agora com aviso de alerta caso o cinto de segurança não esteja devidamente afivelado.

O SUV é equipado com motor 1.3 a gasolina, de quatro cilindros e 16 válvulas, que rende 85 cv de potência a 6.000 rpm e torque máximo de 109,8 Nm a 4.100 giros. A transmissão é manual de cinco marchas, combinada ao sistema de tração 4x4 com reduzida, que permite até 15 combinações de marchas.