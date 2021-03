Toyota do Brasil lança o SUV do Corolla

Sucesso em todo o mundo há décadas, o sedã da marca japonesa se transforma para atender à demanda cada vez maior dos consumidores pelos utilitários-esportivos. O Corolla Cross estreia no mercado brasileiro a partir de 25 de março, em quatro versões: duas com motor 2.0 flexível (XR e XRE) e duas com propulsão híbrida (XRV Hybrid e XRX Hybrid), com preços que partem de R$ 139.990,00 e chegam a R$ 179.990,00.

De conceito urbano, o novo SUV da Toyota foi projetado levando em conta premissas como robustez, amplo espaço interno, dirigibilidade e segurança. Para esse lançamento, a marca investiu R$ 1 bilhão em sua unidade fabril de Sorocaba (SP), onde já produzia os modelos compactos Yaris e Etios.

Desde a configuração de entrada (XR), o Corolla Cross vem com ar-condicionado digital automático com duto traseiro; espelhos retrovisores elétricos com rebatimento automático; central multimídia com tela sensível ao toque de oito polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay; sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista); câmera de ré; controles de estabilidade e de tração; assistente de partida em subidas; sensor de estacionamento traseiro; entre outros recursos.

O veículo conta com transmissão automática de 10 marchas, do tipo continuamente variável (CVT), nas versões com motor 2.0 Flex. Nos modelos híbridos, o trem de força combina dois propulsores elétricos e um a combustão 1.8 Flex - o mesmo conjunto do Corolla sedã híbrido -, gerenciados por uma transmissão "Hybrid Transaxle", que funciona por meio de planetária com engrenagem, reduzindo ou aumentando continuamente as marchas de acordo com a necessidade, sem desperdiçar energia.

O Corolla Cross é mais um modelo do grupo Toyota construído sobre a plataforma GA-C, a mesma do Corolla sedã, do Prius e do crossover Lexus UX250h, todos vendidos no mercado brasileiro. A estrutura beneficia o conforto ao dirigir, com melhor estabilidade e agilidade; o bem-estar a bordo, com espaço superior e maior isolamento acústico; o meio ambiente, viabilizando a implantação de tecnologia híbrida, que reduz consumo de combustível e emissões; e a segurança, permitindo introduzir os mais recentes recursos ativos e passivos.