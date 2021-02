Cronos e Strada ganham recursos de segurança

Em seus modelos 2021/2021, o sedã e a picape oferecem novos conteúdos de série, sem alteração nos valores de venda.

Na versão Drive 1.3, o Cronos incorpora controles de estabilidade e de tração, mais auxílio de partida em rampas. Os equipamentos faziam parte do pacote S-Design, que se encontra disponível nesta configuração e ainda oferece ar-condicionado automático digital, sistema "Keyless Entry and Go", câmera de ré, retrovisor elétrico, faróis de neblina, roda de liga-leve de 15 polegadas, spoiler traseiro e detalhes escurecidos no interior e exterior.

Já a Strada, na versão Freedom 1.3, passa a sair de fábrica, tanto na cabine plus quanto na dupla, com sensor de estacionamento. O item fazia parte do pacote "Tech", o qual dispõe agora de câmera de ré, central multimídia de sete polegadas com conexão sem fio, segunda entrada USB, controle de áudio no volante e dois tweeters.

O preço público do Cronos Drive 1.3 parte de R$ 69.890,00, enquanto o da Freedom 1.3 começa em R$ 76.490,00.

Desde o lançamento, a picape leve é sucesso de vendas junto ao público brasileiro