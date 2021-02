A empresa inicia 2021 aumentando o ritmo da sua operação industrial na capital paranaense. Para suprir o aumento consistente na demanda por caminhões, a Volvo contratou 400 colaboradores extras - com as novas admissões, o número de empregados neste início de ano (3.800) já é maior do que no período anterior à pandemia.

“A América Latina é a maior região de negócios de caminhões da Volvo no mundo, mesmo diante do cenário econômico adverso criado pelo coronavírus”, diz Wilson Lirmann, presidente do grupo sueco na região.

A companhia percebe sinais positivos de recuperação econômica no Brasil, principal mercado do continente. Com a retomada de alguns segmentos produtivos desde o segundo semestre do ano passado, a Volvo estima que as vendas de caminhões pesados e semipesados, segmentos em que atua, tenham um crescimento de até 40% em 2021.

A marca encerrou o ano passado com a entrega de 14.976 caminhões no País, volume 11,1% inferior ao registrado em 2019, mas menor do que a queda global do mercado brasileiro. Na América Latina como um todo, o desempenho em 2020 foi um pouco pior na comparação com o ano anterior: -13%, perfazendo 17.812 veículos entregues. O Brasil representou 85% dos negócios de caminhões da Volvo no continente.