A empresa acredita que, em 2021, terá crescimento nas vendas em todos os seus segmentos de atuação: caminhões, veículos a gás, ônibus, serviços e motores industriais, marítimos e para geração de energia. Neste ano, a Scania também inicia o já anunciado novo ciclo de investimentos no Brasil, no total de R$ 1,4 bilhão até 2024.

Segundo a companhia, a continuidade da retomada da economia nacional seguirá puxada pelo agronegócio. “O mercado será alavancado também pelos setores da indústria civil, infraestrutura, geração de energia e de transporte marítimo de carga e passageiros”, complementa Celso Mendonça, gerente de vendas da Scania no País.

As projeções da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) são de que o mercado de caminhões deverá crescer 15% em 2021 na comparação com 2020; e o de ônibus 13%, na mesma comparação. No ano passado, mesmo durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, a Scania manteve a produção de motores, fornecimento de peças e serviços e geração de energia.