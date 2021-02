Em seu aniversário de 20 anos, fábrica de Porto Real (RJ) confirma novo veículo no Brasil

Fundado em 1 de fevereiro de 2001 para produção de modelos das marcas Peugeot e Citroën, além de motores, o complexo industrial fluminense é um dos ativos brasileiros da Stellantis, nova empresa que surgiu com a fusão da Fiat Chrysler Automóveis e do Grupo PSA.

“Desde 2019, foram investidos cerca de R$ 220 milhões na fábrica para a implementação de uma variante da nova plataforma global modular CMP, que dará origem a uma nova família de veículos”, diz o presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa. O primeiro modelo desta nova família será lançado no segundo semestre deste ano.

A implementação da variante da plataforma global modular em Porto Real acelerou a transformação industrial que já vinha ocorrendo na planta há alguns anos. A arquitetura CMP é altamente flexível, podendo ser usada como base para a produção de hatches, sedãs e SUVs dos segmentos B e C. Além disso, também permite a instalação de propulsão a combustão ou elétrica.

“Entre 2016 e 2018 investimos cerca de R$ 580 milhões para tornar a fábrica de veículos de Porto Real cada vez mais moderna e dotada de alta competitividade. Como resultado, em 2020, a planta chegou a figurar por duas vezes como a primeira colocada no ranking mensal mundial de qualidade, envolvendo todas as fábricas do Grupo PSA antes da fusão que originou a Stellantis”, conta Jean Mouro, vice-presidente de operações da América do Sul.

Nestas duas décadas de operação, o complexo de Porto Real já produziu mais de 1,7 milhão de veículos, de 16 modelos diferentes, entre as marcas Peugeot e Citroën, além de mais de dois milhões de motores. Atualmente, fabrica o Peugeot 2008 e três carros da Citroën: C4 Cactus, C3 e Aircross.