Disponível na versão Inscription do utilitário-esportivo, o novo revestimento têxtil dos bancos é confeccionado com 30% de lã e 70% de poliéster reciclado, e foi criado para maximizar o conforto na cabine. Vem em duas tonalidades, cinza claro ou mais escuro.

“O novo material traz conforto térmico e mais respirabilidade, garantindo muito mais comodidade para o dia a dia”, afirma Bruno Galli, gerente de produto da Volvo Car Brasil.

O estofamento também representa mais sustentabilidade, já que o poliéster reciclado é composto, principalmente, de garrafas de plástico PET ou ainda de lixo removido de oceanos ou vestimentas descartadas.

“A nova opção satisfaz os clientes que buscam minimizar seu impacto ambiental, contribuindo para o meio ambiente”, complementa o executivo.

O XC60 Inscription com bancos de tecido sustentável custa R$ 369.950,00. O estoque é limitado e as encomendas podem ser feitas em qualquer concessionária da Volvo Cars no País.