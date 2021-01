Renault lança seu serviço de assinatura de carros no Brasil

Criado como uma startup, em março de 2020, e à época chamado de Loopster, o programa de veículos por assinatura da marca iniciou como um projeto-piloto. Durante sete meses, foi utilizado por colaboradores da Renault do Brasil e do Banco RCI, no Paraná, e por cerca de 200 clientes em seis diferentes estados do País.

Passada essa fase de testes e ajustes de processos, a empresa lança oficialmente o serviço. Agora rebatizado como Renault On Demand, está disponível em todo o território nacional.

São quatro planos customizáveis de longa duração, de 12, 18, 20 ou 24 meses, com valores a partir de R$ 869,00 mensais. O cliente também escolhe as franquias de quilometragem, entre as opções de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 quilômetros mensais.

A contratação pode ser realizada 100% on-line, no site www.renaultondemand.com.br. Quem preferir, consegue fazer a adesão também nas concessionárias credenciadas da marca.

Todos os planos Renault On Demand contam com serviços de manutenção (incluindo a troca de pneus), gestão de documentos (IPVA, licenciamento e outras taxas), seguro e assistência 24 horas (reboque, chaveiro, retorno ao domicílio, hospedagem, carro reserva etc). Os modelos elegíveis ao programa são o Kwid Zen 1.0, Kwid Outsider 1.0, Stepway Iconic 1.6 CVT e Duster Iconic 1.6 CVT.