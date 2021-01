A empresa adicionou mais de 70 itens em suas linhas de componentes Economy, Greenline, Kits Sob Medida e All Makes. A VWCO também ingressou no e-commerce do Mercado Livre, diversificando seus canais de compra e dando acesso on-line a mais de 300 itens.

A loja virtual da Volkswagen Caminhões e Ônibus conta com a adesão de concessionárias em todo o País. Dessa forma, basta o cliente acessar a plataforma do Mercado Livre para selecionar, em processo 100% on-line, as peças originais de que necessita.

A concessionária processará e enviará o pedido, de modo que a entrega dos itens seja a mais rápida possível. A mercadoria poderá ser enviada por correio, por uma transportadora selecionada ou até mesmo retirada na própria revendedora.

Em função da pandemia da Covid-19, a VWCO teve que tomar medidas de contingência em sua área de peças e acessórios, que atingiram tanto a atividade comercial quanto a operacional, com o remanejamento dos processos logísticos.

“O resultado foi a manutenção ininterrupta dos envios de componentes à rede, apesar de todos os obstáculos logísticos. Isso foi fundamental para a preservação da operação dos nossos clientes, frotistas e motoristas de todo o Brasil”, pontua Osmany Baptista, gerente-executivo de peças e acessórios da VW Caminhões e Ônibus.