Seguindo a política de acompanhar as mudanças de comportamento do consumidor, a empresa amplia novamente sua presença on-line. O perfil oficial do BMW Group Brasil no WhatsApp Business inclui a funcionalidade de chatbot, que oferece ao consumidor a oportunidade de tirar dúvidas, conferir novidades, conhecer produtos e solicitar propostas. Além disso, o novo recurso também auxilia os compradores a encontrarem a concessionária mais próxima de forma ágil.

“Estamos dando continuidade às estratégias de digitalização, inovação e atendimento aos clientes em diferentes plataformas”, diz Jorge Júnior, líder de marketing da BMW do Brasil.

A empresa já havia lançado suas lojas on-line no Mercado Livre e na Amazon, e aberto perfis nas redes sociais Instagram, Facebook e Tik Tok. Também conta com um showroom virtual, no qual é possível explorar todos os modelos de carros oferecidos no mercado nacional, configurá-los de acordo com a preferência e requisitar uma proposta.

“Queremos oferecer ao cliente máxima conveniência e agilidade, assim ele pode escolher a melhor forma de interação para atender às suas necessidades” conclui Jorge Júnior.