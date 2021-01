A fabricante chinesa entregou recentemente 470 ônibus 100% elétricos para a capital da Colômbia e acaba de fechar um novo contrato para fornecimento de mais 406 veículos, todos licitados pela Autoridade de Transporte Público da Cidade de Bogotá (Transmilenio S.A.). Isso faz com que a frota eletrificada da cidade seja a maior do continente americano e um estímulo para a adoção crescente da tecnologia em outros países da região.

“Existem atualmente 483 ônibus elétricos na Transmilenio S.A e, quando todos os 406 novos estiverem em operação, Bogotá terá 889 veículos de transporte coletivo 100% eletrificados, dos quais 876 serão da BYD, representando mais de 98,5% de participação”, ressalta Lara Zhang, diretor regional da empresa na América Latina.

Os ônibus incluem modelos de 12 e 9 metros, com capacidade para 80 e 50 passageiros respectivamente. Os veículos precisam de 1,5 a 2,5 horas para carregar totalmente, com uma autonomia que ultrapassa 300 quilômetros com uma única carga - em média, a quilometragem operacional diária dos ônibus é de 260 quilômetros.

“Bogotá revolucionou o mundo dos transportes urbanos com o sistema BRT Transmilênio. Agora, a capital colombiana sai na frente novamente com uma das maiores frotas de ônibus elétricos fora da China, demonstrando que é possível priorizar o transporte público e melhorar o meio ambiente urbano, pensando na saúde das pessoas”, comenta Aldalberto Maluf, diretor de marketing da BYD Brasil.