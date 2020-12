A nova geração do utilitário-esportivo desembarcou no mercado nacional em fevereiro deste ano e, desde então, soma mais de duas mil unidades emplacadas, tornando-se o modelo mais vendido da marca alemã no Brasil. Agora, a Audi anuncia uma edição especial do veículo, limitada a 100 unidades, que estará nas concessionárias em janeiro de 2021, por R$ 255.990,00.

Batizada de Black S line, a versão conta com um kit estético composto por para-choques com entradas de ar maiores e novo spoiler lateral inferior, ambos pintados na cor da carroceria. No interior, foi adicionado o sistema de infoentretenimento MMI Touch com navegador, que permite visualizar os mapas no painel de instrumentos digital. O acabamento em preto brilhante também torna a cabine mais sofisticada.

O Q3 vem equipado com propulsor 1.4 turbo a gasolina com injeção direta, que fornece 150 cv de potência e 250 Nm de torque. A transmissão, S tronic de dupla embreagem, tem seis marchas.

O motorista pode variar o comportamento do SUV por meio dos cinco modos de condução disponíveis no Audi Drive Select: o sistema altera as respostas do acelerador, da direção elétrica e também parâmetros das trocas de marcha.