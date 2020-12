JAC T60 Plus ganha estilo arrojado

Um ano depois de ser lançado no Brasil, o SUV estreia uma nova geração, com modificações importantes no design. Partindo de R$ 118.990,00, seu preço pode chegar a R$ 121.990,00 com opcionais.

O visual dianteiro do novo JAC T60 Plus se caracteriza por um grupo ótico dividido em dois segmentos e dotado de luzes diurnas em LED. Ao centro, a grade do radiador é larga, proeminente e de corte reto, emoldurada pelo para-choque alto, que quase "toca" no capô.

Na lateral, o veículo recebeu rodas de desenho exclusivo e apliques plásticos na base das soleiras de portas. A traseira apresenta lanternas em forma de vírgula, conectadas por uma régua reflexiva - e o para-choque posterior também é novo.

A mecânica do T60 Plus, porém, continua a mesma: motor 1.5 turbo a gasolina, com variador de fase do comando de válvulas, que rende 168 cv de potência e 209,7 Nm de torque, associado a uma transmissão continuamente variável (CVT).

Medindo 4,41 metros de comprimento, 1,8 m de largura, 1,66 m de altura e 2,62 m de distância entre-eixos, o SUV acomoda confortavelmente cinco adultos. O pacote de itens de série, já bem "recheado", agregou recursos nessa nova geração: teto solar elétrico, compatibilidade da central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado automático digital e seis air bags.

Desde o modelo sem opcionais, o JAC T60 Plus vem com piloto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa, controles eletrônicos de tração e estabilidade, freio de estacionamento elétrico e painel de instrumentos digital com três modos de apresentação das informações de condução.