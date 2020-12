A empresa de meio de pagamento automático acaba de se unir ao projeto liderado pela montadora Fiat Chrysler Automóveis (FCA) para o desenvolvimento de uma plataforma de mobilidade conectada e segura. A iniciativa tem como propósito gerar impacto positivo na experiência do usuário dentro do carro.

A entrada da ConectCar amplia o potencial da solução de mobilidade ao tornar a passagem do cliente por pedágios e estacionamentos ainda mais prática e ágil. A central multimídia do veículo será uma interface capaz de dar ao usuário acesso aos benefícios da empresa, que já está presente em 100% das rodovias pedagiadas brasileiras.

“É fundamental entendermos o carro como uma plataforma digital, um ponto de convergência na jornada de mobilidade, na medida em que conecta diferentes soluções que melhorarão significativamente a experiência do consumidor, garantindo mais segurança, conveniência e fluidez”, afirma Breno Kamei, diretor de inteligência competitiva da FCA para a América Latina.

A expectativa é de que os testes com os usuários comecem ainda neste mês de dezembro. O lançamento da nova solução será no primeiro semestre de 2021.

De acordo com Felix Cardamone, CEO da ConectCar, a empresa notou um aumento na busca por serviços de pagamento “sem contato” em função da pandemia da Covid-19. “Esse novo projeto com a FCA é mais um passo que damos em analisar o mercado atual, identificar oportunidades de melhorias e transformar a mobilidade urbana com soluções inteligentes e eficientes em diferentes modais”, analisa o executivo.