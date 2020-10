Empresas gaúcha e paranaense de tecnologia automotiva firmam parceria

Com sede em Porto Alegre, a FuelTech é referência em produtos de alto desempenho para veículos à combustão, e também está atenta à eletrificação. Prova disso foi a aquisição, em junho deste ano, da Energy Systems, especialista em converter automóveis com motores tradicionais em elétricos.

Agora, a empresa gaúcha estabeleceu uma parceria estratégica com a startup paranaense eiON, que desenvolveu recentemente um buggy 100% elétrico. Batizado de “Buggy Power”, o carro tem 99% das peças e equipamentos fabricados no Brasil - apenas as células de íons de lítio, utilizadas nas baterias, ainda não serão feitas no País.

“Investimos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para eletrificação veicular. Temos importantes parceiros, como a catarinense WEG, e essa colaboração com a eiON traz aumento do capital intelectual e ganhos de escala na padronização dos equipamentos elétricos. Isso melhora e complementa nossas áreas de atuação, gera mais sinergia e vantagens competitivas às duas empresas”, explica Anderson Dick, CEO da FuelTech.

A produção em escala comercial do Buggy Power deve ser iniciada em breve, com valores a partir de R$ 119 mil a unidade. Projetado inicialmente para atender a resorts e locais voltados ao ecoturismo, o veículo também pode ser usado na área urbana, na zona rural e no litoral.

O buggy elétrico tem freios à disco nas quatro rodas, acelerador eletrônico, controle de tração, sistema de frenagem regenerativa e roda mais de 100 quilômetros com menos de R$ 9,00 - economia de mais de 70% no custo do quilômetro percorrido quando comparado a modelos similares com motor a combustão.

“O Buggy Power também pode ser fornecido em conjunto com garagens solares e estações de recarga, em um modelo de negócio capaz até mesmo de gerar receitas financeiras para seu proprietário”, acrescenta Milton Francisco dos Santos Junior, engenheiro eletricista fundador da eiON.