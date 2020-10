A linha 2021 do carro traz um reforço para o modelo hatch: a série especial S, limitada a 450 unidades, com preço público de R$ 89.990,00. A novidade possui rodas de 16 polegadas com desenho inédito, farol com projetor e detalhe em vermelho, lanternas traseiras em LED, exterior com filetes em vermelho e bancos em couro com costura vermelha, além de teto solar.

O Yaris Hatch Série S usa o motor 1.5 16V Flex de 110 cv de potência a 5.600 rpm, com etanol, e 105 cv a 5.600 giros, com gasolina. A transmissão é automática do tipo continuamente variável (CVT), que simula sete velocidades.

A edição limitada S chega equipada com central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, ar-condicionado automático e digital, direção elétrica e sistema de ignição sem chave, entre outros.