Ford e Bosch desenvolvem tecnologia de manobrista automatizado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Deixar o carro na porta da garagem para ele estacionar sozinho e, na hora de sair, o veículo também vir automaticamente ao encontro do motorista - ações comandadas por meio do smartphone. Isso já é realidade em um projeto que as empresas estão conduzindo em Detroit, nos Estados Unidos.

A demonstração ocorre em um condomínio no bairro de Corktown, onde a Ford está construindo um novo centro de inovação em mobilidade, na antiga estação central ferroviária de Michigan. Trata-se da primeira solução de estacionamento com manobrista automatizado baseada em infraestrutura em solo norte-americano.

“Acreditamos que a tecnologia de estacionamento com manobrista automatizado é uma grande promessa”, diz Ken Washington, diretor de tecnologia da montadora.

Os veículos de teste operam por comunicação direta com a infraestrutura (V2I), usando a tecnologia da Bosch. Sensores reconhecem e localizam o automóvel, na sequência, orientam a manobra de estacionamento, podendo pará-lo imediatamente caso detectem um obstáculo no caminho.

Ao chegar na garagem, o motorista deixa o carro em uma área designada e utiliza um aplicativo no smartphone para o seu estacionamento e posterior retirada. Com essa solução, os proprietários de garagens podem acomodar até 20% mais veículos no mesmo espaço.

O projeto de manobrista automatizado permitirá obter informações valiosas sobre a experiência do usuário e o design da estrutura de estacionamentos para expandir a tecnologia e sua aplicação.

“Estamos aprendendo muito sobre como os carros se comunicam com a infraestrutura. Conseguimos manobrar os veículos em um ambiente complexo, mantendo o mais alto nível de segurança”, afirma Joseph Urhahne, pesquisador de engenharia avançada da Ford Europa.