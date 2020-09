Audi do Brasil inicia projeto-piloto de carro por assinatura

Chamado “Luxury Signature”, o serviço será testado até dezembro deste ano na cidade de São Paulo e na região metropolitana da capital paulista, em parceria com a Fleet Solutions, empresa do Grupo Volkswagen que atua na terceirização e gestão de frotas. Nesse período, o modelo de negócios será avaliado pelas perspectivas do cliente, da concessionária e da montadora.

O cliente que assinar o serviço terá a possibilidade de usufruir de um dos 20 veículos da Audi selecionados para o projeto-piloto, podendo rodar até dois mil quilômetros por mês, com seguro, IPVA, licenciamento, assistência 24 horas e manutenção preventiva incluídos. Opcionalmente, também dá para adicionar a blindagem do automóvel.

Os planos variam de acordo com o carro escolhido e terão duração mínima de 24 meses. Os 20 modelos disponíveis são dois A6 Sedan, dois A7 Sportback, oito SUVs Q8 e oito SUV e-tron - o primeiro veículo 100% elétrico da marca no País.

Os valores de assinatura por mês partem de R$ 9.590,00 para o A6, R$ 9.990,00 para o e-tron, R$ 10.990,00 para o A7 e R$ 12.590,00 para o Q8. Ao final do contrato, o cliente terá a possibilidade de adquirir o veículo com condições especiais ou simplesmente devolver na concessionária com a qual assinou o plano.

“A indústria da mobilidade passa por uma revolução e o avanço da tecnologia nos permite, hoje, explorar novas formas de negócios. Com o serviço de assinatura, nosso objetivo é deixar que o cliente decida se quer adquirir ou usufruir dos nossos carros, de acordo com sua realidade”, comenta Johannes Roscheck, CEO e presidente da Audi do Brasil. Após a conclusão do projeto-piloto, a empresa fará uma análise para estabelecer os próximos passos do programa.